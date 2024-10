Klopp, nuova vita da dirigente: sarà responsabile delle squadre Red Bull

(Adnkronos) – Nuova avventura per Jürgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso delle bevande energetiche in un post su X. "Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo", ha dichiarato dopo la nomina Klopp. Il 57enne allenatore tedesco ha lasciato il Liverpool alla fine della scorsa stagione dopo nove anni in cui ha vinto una Champions League e un titolo di Premier League. In precedenza ha allenato il Mainz e il Borussia Dortmund. Il suo nuovo incarico comporterà la responsabilità delle varie squadre di calcio di proprietà della Red Bull, tra cui RB Lipsia, i New York Red Bulls e il Red Bull Salisburgo. Sarà responsabile della guida, della filosofia di gioco e dello sviluppo dei giovani giocatori, nonché della consulenza sui trasferimenti e sulle nomine dirigenziali. Klopp ha firmato un accordo a lungo termine, ma non inizierà a ricoprire il suo nuovo incarico prima del 1° gennaio 2025. All'interno del nuovo contratto è presente una clausola speciale che gli consentirebbe di lasciare l'incarico in caso di chiamata da parte della Nazionale tedesca. In passato Klopp è stato infatti accostato più volte alla panchina della Germania e non ha mai nascosto il suo desiderio di diventarne un giorno il ct. Nel 2023 ha dichiarato: "Non è del tutto escluso che un giorno diventerò l'allenatore della nazionale, ma finora non ci sono state le condizioni. Se rescindo il contratto a Liverpool, starò fermo per un anno". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)