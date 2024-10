Incidente mortale in corso Europa, a Giarre, nel Catanese. Un anziano è stato investito da una Fiat Panda ed è morto sul colpo. Inutile l’arrivo di tre ambulanze perché per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale di Giarre per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi.