Un 34enne è morto in un incidente stradale avvenuto ad Aci S.Antonio, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, la moto che guidava, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un autocarro.

Ad avere la peggio è stato proprio il centauro. Sull’accaduto indagano i Carabinieri impegnati in queste ore a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.