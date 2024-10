Enna. “Chi dice pace la costruisce”, la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “Fratelli Testa”

Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato di Enna, rappresentata dal Dirigente il Commissariato di Nicosia, Commissario Capo della P.S. Dott. Giovanni Renda, e della Sezione Operativa Cibernetica della Polizia Postale di Enna, ha incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” nell’ambito del progetto “Chi dice pace la costruisce”, in occasione del 19° anniversario della Canonizzazione di “San Felice”.

La manifestazione promossa dall’Associazione Cammino San Felice da Nicosia, si è tenuta presso la seicentesca chiesa di Sant’Anna o del Convento, ove personale della Polizia di Stato della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Enna, ha illustrato quali sono i rischi legati alla navigazione sul web e quali sono gli accorgimenti da adottare per la sicurezza online. In particolare sono state affrontate tematiche quali sicurezza e tutela dei dati sensibili, cyber bullismo e rischio di adescamento pedopornografico.

Il Dirigente del Commissariato di P.S. Nicosia ha introdotto la discussione sensibilizzando gli studenti su un corretto e attento utilizzo dei social network e il personale di quel Commissariato si è invece soffermato sull’importanza e centralità dell’attività investigativa riguardante i reati informatici.

Notevole è stata l’attenzione dei circa 200 studenti presenti, dei loro docenti ed organizzatori dell’evento che hanno seguito con interesse tutte le fasi dell’incontro mostrandosi particolarmente coinvolti.