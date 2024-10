Catania. Danneggia la porta di casa dell’ex convivente, arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri nel Catanese dopo che ha danneggiato la porta di casa pretendendo di parlare con l’ex convivente, che qualche mese addietro l’aveva denunciato per atti persecutori, per i quali era stato rinviato a giudizio. E’ accusato di atti persecutori. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. A chiamare i carabinieri è stata la donna. I militari dell’Arma hanno trovato il giovane chiuso all’interno della sua auto, parcheggiata dinanzi casa della vittima, lo ha messo in sicurezza e perquisito. La vittima ha riferito ai carabinieri che l’ex aveva adoperato qualcosa che a lei sembrava un’arma con il chiaro intento di aggredirla e che per tale motivo terrorizzata si era rifugiata all’interno chiamando il 112. Ha anche raccontato che da almeno un anno, da quando la coppia si era separata e lui era andato a vivere in un’altra abitazione, l’ex non si era rassegnato alla fine della relazione.