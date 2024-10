CALTANISSETTA. Disagi all’ ospedale Sant’Elia. Qui, a causa del maltempo, si è staccato un pluviale causando l’allagamento delle sale operatorie e del pronto soccorso.

Intorno alle 5 di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le strutture. Non si sarebbero registrati danni né a persone, pazienti e operatori, né alle attrezzature. Il pronto soccorso e il blocco operatorio questa mattina ripresa hanno la piena in attività.

Fonte: Ansa