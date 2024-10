Agrigento. Colpisce la figlia 34enne con sette coltellate, fermato 70enne

Un settantenne è stato fermato dalla polizia durante la notte: avrebbe colpito con sette coltellate la figlia di 34 anni. E’ successo in una traversa di viale Emporium, fra Villaggio Peruzzo e San Leone, ad Agrigento. Ancora sconosciute le ragioni del gesto. Sul posto sono intervenuti il 118 e una volante: la ragazza, trasportata in ospedale, e, secondo quanto si apprende, la sua vita non è in pericolo. La posizione del padre è ancora al vaglio degli investigatori.