Pasquale Manna torna dopo sequestro autosalone, gli utenti: “Ora vende auto in un condominio?”

(Adnkronos) – "Rialzati, ricomincia e risplendi più che puoi", sono le parole dell'audio scelto come sottofondo del video TikTok che segna il ritorno di Pasquale Manna sui social dopo il sequestro da parte dei carabinieri del suo autosalone a Pozzo Nuovo (Napoli) e il viaggio in Albania per un controllo ai denti. In questo video e nei successivi pubblicati in poche ore tornano tutti gli elementi distintivi del tiktoker napoletano: il dialetto, le urla per presentare i veicoli in vendita e la pala gettata in terra.

Pasquale Manna è tornato a vendere automobili, ma non nel suo autosalone. Se ne sono accorti subito i follower che gli chiedono a gran voce spiegazioni. "Hai cambiato autorimessa?", "Un cortile condominiale adibito a concessionaria?", sono alcuni dei messaggi che si leggono sotto ai suoi video. Uno dei filmati è stato condiviso anche dal deputato Francesco Borrelli che su X scrive, tra virgolette: "Il suo deposito di via Pozzo Nuovo è stato sequestrato la settimana scorsa dai carabinieri per varie irregolarità ma lui continua nella sua illegalità facendo diventare un cortile di un’abitazione una rimessa per la vendita abusiva di auto. La cialtroneria alla lunga non paga". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)