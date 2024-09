Palermo Comic Convention, Tamajo: «Un’occasione per promuovere il nostro territorio»

«Con grande entusiasmo accogliamo nuovamente uno degli eventi più attesi e amati della nostra città, la Palermo Comic Convention, giunta alla sua nona edizione». Lo afferma Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive che, anche quest’anno, ha tagliato il nastro di inaugurazione della manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura pop in programma dal 12 al 15 settembre all’interno dei Cantieri culturali alla Zisa.

Nell’edizione 2024, che coincide con il quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia, ci sarà spazio anche per la patrona di Palermo:

«Siamo onorati che attraverso l’arte e la creatività del maestro Lelio Bonaccorso – aggiunge l’assessore – il manifesto di questa edizione celebri il legame profondo tra la nostra Santa patrona e la kermesse, fondendo la tradizione con lo stile pop che caratterizza questo evento. La Palermo Comic Convention rappresenta non solo un momento di divertimento e aggregazione, ma anche un’occasione straordinaria per promuovere il territorio e le eccellenze locali. Questo festival è ormai riconosciuto come uno degli appuntamenti principali a livello nazionale, contribuendo a consolidare il ruolo di Palermo come centro nevralgico di creatività e intrattenimento».

La manifestazione coinvolge artisti di fama internazionale, case editrici, negozi specializzati, e migliaia di appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop, contribuendo all’economia e all’immagine della città.