Zeekr, in arrivo nuove batterie a lunga durata

Zeekr presenta una nuova tecnologia per le sue batterie LFP. Prodotte dalla Geely per conto della Zeekr, le nuove batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), saranno adottate sulla nuova gamma del costruttore cinese a partire dal 2025. Si tratta di upgrade che consente una migliore gestione ed efficienza delle batterie, è così possibile ricaricare dal 10 all’80% della carica massima in poco più di 10 minuti. La Zeekr 007 punta a spiazzare la concorrenza, Tesla inclusa. Il reveal di questa nuova tecnologia è avvenuto in occasione del Tech Day, evento che si è svolto in Cina. In quell’occasione diversi brand automobilistici nazionali hanno mostrato le loro tecnologie e progetti. Le auto elettriche diventeranno sempre più simili se non migliori delle auto endotermiche? Una risposta deve far riflettere. Toyota è tra i marchi automobilistici che operano a livello mondiale, un brand che notoriamente si è schierato non a favore delle nuove alimentazioni alternative. La novità prodotta dalla Geely riuscirà a far cambiare idea ai consumatori e ad alcuni costruttori?

Oggi tre sono gli ostacoli alla diffusione delle auto elettriche: prezzi, autonomia e facilità di ricarica.

Forse con la Zeekr, almeno uno di queste barriere, potrà essere superata. La 007 ha un'autonomia che supera ampiamente i 500 km, il suo pacco batteria ha una capacità di 74 kWh e sopporta ricariche ultra-veloci. Se si utilizzare una colonnina di ricarica ultra-fast, in soli 10 minuti, la Zeekr 007 potrebbe "guadagnare" oltre 350 km di autonomia, risultando così decisamente più conveniente rispetto ad altre blasonate auto elettriche.