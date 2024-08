Zeekr, batterie LFP per una ricarica in 10 minuti

(Adnkronos) –

Zeekr lancia una nuova linea di batterie LFP destinate a rilanciare il segmento delle auto elettriche. Si tratta di accumulatori di energia in grado di passare dal 10 all’80% della capacità massima di ricarica i soli 9 minuti. Le nuove batterie LFP della Zeekr assicurano un’autonomia di circa 1.000 km, a seconda della potenza e tipologia di vettura e/o modello. Queste batterie saranno inizialmente utilizzate sui veicoli di fascia alta, secondo il produttore cinese, questa innovazione consentirà ricariche estremamente rapide, favorendo così il diffondersi delle auto elettriche. Sono in grado di sopportare ricariche fino a 5,5 volte la loro capacità. Ciò, è possibile grazie ad una ottimizzazione del software che gestisce le batterie e che consente anche in presenza di condizioni climatiche avverse, di garantire ricariche veloci. In concomitanza con il lancio delle nuove batterie, la Zeekr ha annunciato anche il debutto di una versione aggiornata della sua 007. Il model year 2025 della Zeekr sarà disponibile sul mercato cinese in quattro versioni. Configurazioni che spaziano dalla presenza di un singolo motore e trazione posteriore a quella più prestante che prevede l’adozione di una coppia di unità elettriche trazione integrale. Le Zeekr 007

a trazione posteriore hanno una potenza di 310 kW, quella AWD arrivano fino a 475 kW per uno 0 – 100 in poco più di 3 secondi. Due le batterie disponibili, la prima ha una capacità di 75 kWh, la seconda arriva fino a 100 kWh per un’autonoma di 870 km nel ciclo CLTC. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)