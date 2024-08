Trump e la ‘supporter’ Taylor Swift: il tycoon posta le immagini fake

(Adnkronos) – Donald Trump ha ripostato su Social Truth una serie di immagini false di Taylor Swift, alcune che sembrano essere state create con l'intelligenza artificiale, che suggeriscono un inesistente sostegno della pop star al tycoon. "Io accetto!", ha postato Trump a commento delle immagini false, tra le quali una in cui Swift appare come un Uncle Sam con il testo “Taylor wants you to vote for Donald Trump”, 'Taylor vuole che voti per Donald Trump'. Un'altra foto mostra dei fan della cantante con la maglietta “Swifties for Trump”.

Non ci sono ancora commenti da parte dello staff di Swift, riporta la Cnn. Mentre il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha dichiarato all'emittente che "Swifties for Trump è un movimento massiccio che cresce ogni giorno di più". La cantante non ha ancora dato il suo endorsement per queste elezioni, mentre nel 2020 aveva sostenuto Joe Biden.