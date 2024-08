Sinner agli ottavi US Open, O’Connell battuto in 3 set

(Adnkronos) –

Jannik Sinner agli ottavi di finale del singolare maschile dell'US Open. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi 31 agosto nel terzo turno batte l'australiano Chris O'Connell, numero 87 del ranking, per 6-1, 6-4, 6-2 in 1h53' L'altoatesino domina la sfida dall'inizio alla fine, lasciando le briciole al rivale che non riesce mai a entrare in partita. Sinner comanda costantemente il gioco, piazza xx colpi vincenti e dimostra di essere in crescita. Il primo set è un monologo tricolore, O'Connell riesce solo a conquistare il game che evita il cappotto: 6-1. Sinner mette la freccia subito in avvio di secondo parziale e può permettersi di gestire la situazione senza correre rischi: zero palle break concesse all'australiano, che non ha mai la chance di colmare il gap, e 6-4 in cassaforte dopo 1h19' col pilota automatico. Non c'è partita nemmeno all'inizio del terzo set. Appena preme sull'acceleratore, Sinner se ne va: altro break immediato, 2-0. Il numero 1 del mondo è un rullo compressore, strappa ancora il servizio al malcapitato rivale e chiude i conti per 6-2. Game over. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)