SERRADIFALCO. Viste le condizioni meteo non favorevoli nei prossimi giorni (dove sono previsti acquazzoni estivi come quello avvenuto nella giornata di ieri), il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato che, per evitare di rendere inefficace la disinfestazione prevista per il 25 agosto, di rinviare questa tornata.

Pertanto, “per non sprecare prodotto e sacrifici dei nostri dipendenti, abbiamo deciso di rinviare la stessa”. Seguirà un comunicato ufficiale che indicherà giorno e ora.