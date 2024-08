Santa Caterina. Entro il 26 agosto (ore 14) le istanze per il Servizio Civile 2024/2025

SANTA CATERINA>. C’è tempo fino al 26 agosto (ore 14) per presentare le domande online per il servizio civile. L’amministrazione comunale ha reso noto che per l’anno 2024/2025 aveva prenotato 18 posti, divisi in 3 progetti di utilità pubblica, alzando il numero delle disponibilità di ben 6 unità.

“Purtroppo – ha detto il sindaco – l’associazione ARESS FABIOLA, che segue i progetti del nostro Comune presso il Ministero, non è riuscita a raggiungere il punteggio necessario per l’approvazione degli stessi. Si rischiava dunque di interrompere un importante servizio di supporto sociale e di formazione per i giovani”.

Per tale motivo l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta di Servizio Civile Universale Autofinanziato. “Oggi siamo lieti di comunicare che la nostra proposta è stata accettata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche Giovanili per 3 operatori di cui pubblichiamo di seguito il bando con scadenza 26/09/2024”.