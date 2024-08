Russia: “Blackout WhatsApp e Telegram per cyberattacco”

(Adnkronos) – Blackout e problemi con Telegram e WhatsApp sono stati segnalati dalla Russia. L'agenzia russa Tass ha parlato di utenti di Telegram che hanno riscontrato difficoltà perlopiù nella versione 'mobile', in alcuni casi con canali e chat non aggiornati. Per WhatsApp, facendo riferimento anche al sito 'Downdetector', la stessa agenzia ha riferito di messaggi inviati con forti ritardi. Le autorità russe hanno fatto sapere che i problemi con Telegram e WhatsApp sono da attribuire a un attacco informatico. "Il centro per il monitoraggio e il controllo della rete pubblica di comunicazioni ha registrato un'interruzione nelle operazioni di una serie di servizi sul territorio russo a partire dalle 14 del 21 agosto – ha reso noto Roskomnadzor (Rkn, l'ente di controllo sulle comunicazioni), come riporta l'agenzia russa Tass – I guasti sono collegati a un attacco Ddos (Distributed Denial-of-Service) contro l'operatore di comunicazioni russo. Alle 15 ora di Mosca l'attacco è stato sventato e i servizi funzionano normalmente". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)