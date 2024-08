Rimac Nevera R: potenza estrema

(Adnkronos) –

Rimac Nevera R, una supercar velocissima e potente, che ha debuttato in occasione della Monterey Car Week 2024. Sarà prodotta in soli 40 esemplari, la nuova Rimac Nevera R è completamente elettrica. Rispetto alla versione normale, la R risulta ancora più veloce, potente ed estrema. Una configurazione sviluppata lungo il circuito del Nurburgring e che ha consentito di alzare ulteriormente le già elevatissime prestazioni della Nevera.

Quattro motori elettrici per una potenza complessiva di ben 2.107 cavalli, la R raggiunge una velocità di punta di 412 km/h per uno 0 – 100 in soli 1,81 secondi. Sbalorditivo è anche lo 0 – 200 km/h, la Nevera R impiega 4,38 secondi, per poi toccare i 300 km/h in 8,66 secondi. Il pacco batteria ha una capacità di 108 kWh, si tratta di un accumulatore di energia di nuova generazione, in grado di sopportare ricariche ad alta velocità. Il costruttore non ha rilasciato dati in merito all’autonomia. Elettrica, velocissima ma anche e soprattutto incisiva. La carrozzeria è frutto di un attento studio aerodinamico, Rimac dichiara una deportanza del 15% e un’efficienza aerodinamica del 10% grazie all’adozione di un nuovo lettore posteriore e di un estrattore la cui conformazione è stata studiata per aumentare il carico aerodinamico alle alte velocità. A frenare la corsa dell’esuberante Rimac Nevera R, ci pensa un impianto frenante con dischi in carboceramica. Gli pneumatici sono dei Michelin Cup 2.

Il prezzo della Nevera R dovrebbe superare i 2,3 milioni di euro, tasse escluse.