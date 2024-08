Piombino, incendio nella sala macchine del traghetto per l’Elba: evacuati in 300

(Adnkronos) – I Vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto stanno intervenendo a Piombino per un incendio scaturito nella sala macchine di un traghetto che era in partenza per l'isola d'Elba. Al momento sono in corso le operazioni di evacuazione delle circa 300 persone a bordo, tra passeggeri e personale della compagnia di navigazione. I Vigili del fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l'elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)