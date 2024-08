Moussa Sangare e la canzone con Izi, l’assassino di Sharon Verzeni nel rap – Video

(Adnkronos) – Un passato nella musica, collaborazioni con rapper di rilievo, il sogno di una carriera da cantante attraverso i talent. Moussa Sangare, il 31enne che ha confessato l'omicidio di Sharon Verzeni, in passato ha cercato di trovare la propria strada nello show business. Nel 2016, in particolare, come Moses Sangare ha collaborato con Izi nel brano Scusa. Il video ufficiale della canzone, su YouTube, ha superato 14 milioni di visualizzazioni e nelle ultime ore, quando è stata svelata l'identità del reo confesso, è tornata sotto i riflettori. Tanti utenti tornano ad ascoltarla e restano colpiti in particolare da una parte del testo: "Scusa, certe cose non son bravo a dirle – Ho fatto un casino e non so come uscirne – È difficile parlarne, a soffrirne". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)