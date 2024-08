Maltempo, affonda barca a vela nel palermitano: 7 dispersi

(Adnkronos) – Una barca a vela di circa 50 metri è affondata all'alba al largo delle coste di Porticello nel palermitano. Quindici persone sono state tratte in salvo dai militari della Guardia costiera che coordinano le operazioni di soccorso, mentre 7 risulterebbero disperse. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. L'imbarcazione, che sarebbe affondata a causa del maltempo che all'alba si è abbattuto nella zona, si trova, infatti, a una cinquantina di metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Tra i 15 superstiti, che non sarebbero in gravi condizioni, c'è anche un bimbo di meno di un anno. Il piccolo, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all'Ospedale dei bambini di Palermo. Sullo scafo battente bandiera inglese, viaggiavano soprattutto cittadini inglesi, ma c'erano anche due anglo-francesi, un irlandese, un neozelandese e un cittadino dello Sri-Lanka. Nelle ricerche sono impegnati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)