La Dubai Chamber of Digital Economy promuove l’ecosistema delle start-up digitali nell’emirato

(Adnkronos) – La Camera Digitale di Dubai, ha recentemente comunicato in una nota ufficiale di aver concorso alla nascita e alla crescita di 215 startup digitali promettenti nell'emirato, nel corso del primo semestre del 2024. La crescita su base annua è del 212% rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente, quando erano state supportate 69 aziende. L'ecosistema combinato delle startup supportate ha raggiunto un valore di mercato di circa 7 miliardi di dollari USA. Nel corso dei primi sei mesi del 2024, la Dubai Chamber of Digital Economy ha anche formato 243 cittadini emiratini nell'ambito dell'iniziativa 'Create Apps in Dubai', lanciata da Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa. Oltre a questo, la Camera ha organizzato un totale di 12 roadshow internazionali mirati a promuovere l'evento Expand North Star, il più grande raduno mondiale di startup e investitori, che si terrà a ottobre presso il Dubai World Trade Centre. L'impegno della Camera nel rafforzare la sua presenza come organizzatore, partner strategico e partecipante attivo in 15 eventi locali e internazionali durante la prima metà dell'anno è stato significativo. Sua Eccellenza Omar Sultan Al Olama, Ministro di Stato per l'Intelligenza Artificiale, l'Economia Digitale e le Applicazioni di Lavoro Remoto, e Presidente della Camera Digitale di Dubai, ha commentato: "In linea con la visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore di Dubai, di consolidare lo status dell'emirato come capitale globale dell'economia digitale, stiamo intensificando i nostri sforzi per sviluppare un ecosistema che promuova la crescita delle imprese digitali, supporti la loro espansione e posizioni Dubai come la capitale globale dell'economia digitale. Questo fa parte del nostro impegno per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Economica di Dubai (D33), che mira a generare in media 100 miliardi di Aed all'anno per l'economia dell'emirato attraverso progetti di trasformazione digitale." In aggiunta, la 'Create Apps in Dubai' è stata lanciata per rafforzare le capacità digitali negli UAE e ha l'obiettivo di formare 1.000 emiratini in collaborazione con il settore privato. L'iniziativa mira a triplicare il numero di sviluppatori di app a Dubai entro il 2025 e supportare 100 nuovi progetti nazionali per lo sviluppo di applicazioni mobili all'avanguardia. Questa iniziativa si basa sulla crescita delle opportunità emergenti nel settore, creando una solida infrastruttura digitale, stabilendo un quadro legislativo che supporti lo sviluppo delle applicazioni e fornendo incentivi governativi per accelerare la crescita del settore, in linea con gli obiettivi strategici della camera. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)