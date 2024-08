Entra in casa per rubare, ma si mette a leggere un libro

(Adnkronos) –

Entra in un appartamento per rubare ma trova un libro e si siede per leggerlo. E' successo ieri nel quartiere Prati, in via Mirabello, intorno all'ora di pranzo il proprietario dell'appartamento ha sentito dei rumori dentro casa è quando andato a vedere di cosa si trattasse ha sorpreso il ladro, un 38enne italiano, seduto a sfogliare un libro. L'uomo arrestato dai poliziotti del commissariato Prati aveva un borsone con dei vestiti firmati, probabilmente provento di furto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)