Delia. Grande attesa per la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca IGP in programma il 6 e 7 settembre

DELIA. Grande attesa per la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca IGP 2024, che si terrà il 6 e 7 settembre in Piazza Madrice. Ieri è stato lanciato il primo video promo-pubblicitario che anticipa i festeggiamenti, rivelando un programma ricco di attrazioni e sorprese che promettono di incantare residenti e visitatori. «Torna la seconda edizione della “Sagra della Cuddrireddra” con una novità!

Quest’anno abbiamo voluto unire in un unico evento i due prodotti tipici Deliani, fiori all’occhiello dell’intera comunità, che ci hanno permesso di farci largo nel grande mercato nazionale con grande orgoglio, grazie al lavoro instancabile dei nostri produttori che non si sono mai arresi.

Abbiamo pensato a due giornate che daranno modo, a chi verrà, di conoscere le tradizioni e la cultura Deliana e di poter gustare le unicità del nostro paese.

Questa è una di quelle manifestazioni che riproporremo ogni anno e, perché no, speriamo in forma sempre più ricca e più grande» – così l’Assessore a Cultura, Sport e Spettacolo, Deborah Lo Porto.

La Sagra, giunta alla sua seconda edizione, ha già dimostrato il suo potere attrattivo lo scorso anno, quando migliaia di appassionati si sono riuniti in questo pittoresco paese siciliano per gustarne i prodotti tipici e conoscerne le tradizioni.

Quest’anno, la sagra si presenta in una versione ampliata e rinnovata, con un programma ricco di eventi pensati per coinvolgere tutti. Le vie del paese si animeranno con band locali e sfilate di gruppi folkloristici che porteranno il folklore siciliano al centro della scena, garantendo un’immersione totale nella cultura locale.

A intrattenere il pubblico, una “special guest”, il noto comico siciliano Sasà Salvaggio, con il suo spettacolo di cabaret d titolo “Un’esplosione di allegria!”, promettendo risate e buon umore per tutti i partecipanti. I visitatori avranno inoltre l’opportunità di gustare una vasta gamma di specialità culinarie presso gli stand gastronomici dedicati, mentre altre numerose bancarelle offriranno artigianato locale e prodotti unici, rendendo la sagra non solo un’occasione di festa ma anche di scoperta delle tradizioni artigianali del territorio.

Il Sindaco Bancheri: «La “Sagra della Cuddrireddra e della Pesca IGP” è il coronamento di anni di duro lavoro, fatica, passione e cura che gli imprenditori locali hanno investito nella produzione dei loro prodotti. Noi, come Amministrazione, sentiamo forte l’obbligo di valorizzare l’operato dei nostri produttori e dei due prodotti che più di tutti gli altri si sono fatti largo in tutto il Paese, facendo parlare di Delia. È doveroso dare onore e merito a chi ci ha creduto e ha lavorato sodo per raggiungere questi risultati.».

Con un programma così ricco e variegato, la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca IGP si preannuncia come un’esperienza indimenticabile. Delia si prepara ad accogliere nuovamente migliaia di visitatori, per un fine settimana all’insegna del gusto, della musica e della cultura siciliana.