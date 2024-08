Carceri, il 15 agosto la DC partecipa al sit-in davanti all’Ucciardone di Palermo

“Il destino delle persone che hanno sbagliato e sono affidate allo Stato

non può essere quello di essere abbandonati dentro alte mura ricoperte

da filo spinato. Questi uomini e queste donne, anche se hanno commesso errori, hanno le loro storie, le loro vite, le loro famiglie e, soprattutto, una loro dignità che va rispettata e preservata. Il loro destino scruta le nostre

coscienze prima ancora che il nostro dovere e il loro diritto di

‘vivere’, in un contesto propenso alla rieducazione e alla

risocializzazione e non al suicidio, deve essere per tutti noi motivo di

impegno e, se serve, di denuncia politica e sociale”.

Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC. Quest’ultimo ha sottolineato: “Dobbiamo dare loro una speranza perché trovino la forza di riorganizzare la loro speranza e andare incontro alla vita piuttosto che cercare la morte. Oggi partecipiamo al sit-in davanti all’istituto penitenziario Ucciardone di Palermo per ricordare che il carcere non è storia di corpi ma storia di anime”.