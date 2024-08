Autostrade, riaprono al transito il viadotto Euno sulla A19 e le rampe dello svincolo di Enna in direzione Catania. Schifani: «Rispettati i tempi»

Dalle 15 di questo pomeriggio il viadotto Euno nei pressi di Enna, lungo l’autostrada Palermo-Catania, è riaperto al transito in modalità cantiere, con una riduzione della velocità a 30 km/h. L’Anas ha riaperto al traffico anche le due rampe dello svincolo autostradale di Enna sulla carreggiata in direzione Catania. L’intervento si è concluso in linea con il cronoprogramma, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione nella settimana di ferragosto. «Grazie all’impegno di tutte le parti coinvolte – dice il presidente della Regione Renato Schifani, commissario straordinario per la A 19 – procede speditamente il lavoro di riqualificazione di un asse fondamentale dei collegamenti viari siciliani. Un lavoro che va avanti senza sosta per dare finalmente alla Sicilia un’autostrada efficiente, pienamente percorribile, sicura e in sostanza degna di questo nome. Ringrazio Rfi per aver collaborato con Anas per la soluzione di alcuni problemi che consentiranno di giungere, nei tempi previsti, alla riapertura dell’intero svincolo di Enna, dopo la conclusione della successiva fase dei lavori, che prevede la demolizione e ricostruzione di alcuni impalcati del sovrappasso autostradale». L’apertura permetterà di uscire dalla A19 in direzione Enna, per chi proviene da Palermo, e di immettersi in autostrada in direzione Catania per chi proviene da Enna, garantendo piena sicurezza alla circolazione. I lavori sono stati portati a compimento nonostante alcune criticità emerse e tempestivamente risolte dai tecnici Anas. Restano in corso intense attività di cantiere con l’impiego di circa 60 unità di personale al giorno. Ultimata questa parte dei lavori, inizierà subito la seconda e ultima fase prima della riapertura totale su Enna. A partire dal 26 agosto sono in programma le attività di demolizione di quattro impalcati del sovrappasso sulla A19 e successivamente la loro sostituzione con nuovi impalcati in acciaio corten. Durante le attività di demolizione e ricostruzione degli impalcati, il transito dei veicoli sarà consentito con l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata direzione Palermo, senza interruzione di traffico, a cavallo dei due bypass esistenti nel sovrappasso dello svincolo autostradale di Enna. L’abbattimento avverrà nelle notti del 26 e 27 agosto, dalle ore 22 alle ore 6, con la chiusura totale delle due carreggiate.

L’importo complessivo dell’investimento per i lavori di ammodernamento dello svincolo autostradale di Enna ammonta a 19 milioni e 521.000 euro.