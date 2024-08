Alluvioni in Bangladesh, 4,5 milioni le persone colpite: 13 morti

(Adnkronos) – Sono almeno 13 i morti in Bangladesh a causa delle alluvioni. Circa 4,5 milioni le persone colpite nell'est del Paese, stando alle informazioni diffuse dalle autorità locali. Secondo Kamrul Hasan, funzionario del ministero per la Gestione dei soccorsi, "la situazione" meteorologica "sta gradualmente migliorando" dopo giorni di forti piogge. Ma in ampie aree dell'est del Paese l'acqua ha sommerso case ed edifici pubblici e privati, strade e campi coltivati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)