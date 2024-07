Stop al caldo africano, anche oggi e domani nessuna città da bollino rosso

(Adnkronos) – Godiamoci questo stop all'afa e al gran caldo portato dall'anticiclone africano che per giorni nel mese di luglio ha letteralmente soffocato l'Italia e l'estate 2024 con temperature bollenti. E non stiamo tanto a chiederci quanto dura (perché non dura) e quando finirà: ad oggi, mercoledì 24 luglio, sappiamo che il bollino rosso per le ondate di calore, l'allerta massima, per ora è sparito dalla mappa, anche a causa del maltempo, ma c'è il bollino arancione in mezzo a tanti gialli (prevalenti) e qualche verde. Dunque il segnale di allerta 3, il livello massimo di rischio per le ondate di calore, continua a non contrassegnare nessuno dei 27 capoluoghi monitorati, secondo il bollettino del ministero della Salute. In base all'ultimo aggiornamento l'allerta 2, bollino arancione, oggi 24 luglio interesserà 8 città (Brescia, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo). E domani andrà meglio con Genova unico bollino arancione. Ma non illudiamoci. I meteorologi del sito www.iLMeteo.it avvertono che dal weekend torneremo subito a bollire con 38-40°C, anche a Firenze, Ferrara e Bolzano. Da sabato 27 luglio è previsto il ritorno dell'anticiclone africano e le temperature saliranno velocemente di 5-6 gradi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)