Zero Motorcycles sostiene chi desidera passare all’elettrico

(Adnkronos) – Oggi Zero Motorcycles aiuta ad accelerare il passaggio verso questa nuova forma di mobilità sostenibile tramite una promozione che esclude la necessità di dover versare un acconto iniziale al momento dell'acquisto e comprende la possibilità di ottenere un finanziamento a interessi zero. Salire in sella a una Zero è sempre più facile, si potrà scegliere tra una delle tante novità della gamma 2024 come la Zero DSR, la dual sport guidabile con patente A2, oppure puntare ai modelli top di gamma del brand come la Zero SR/F, la SR/S o la DSR/X o ancora scegliere tra i modelli da 11 kW, come la Zero S, guidabili con patente A1. La promozione durerà fino durerà fino al 30 giugno 2024 e comprende tutti i modelli all'avanguardia di Zero Motorcycles della casa californiana.

