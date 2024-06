San Cataldo. Il sindaco incontra una giovanissima quanto promettente musicista al Comune

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha incontrato al palazzo comunale Sofia Debilio, giovane violinista di soli otto anni che sta portando il nome di San Cataldo in alto grazie al suo incredibile talento musicale.

Sofia ha già conquistato i primi posti in numerosi concorsi musicali nazionali, dimostrando capacità tecniche e virtuosistiche straordinarie per la sua età. Durante l’incontro, il primo cittadino le ha consegnato con orgoglio il gagliardetto della città di San Cataldo come riconoscimento per i suoi straordinari traguardi.

Il sindaco ha anche ringraziato il maestro Gaetano Bellomo e l’insegnante Nunzio Cannavò per il loro sostegno nella formazione di questa giovane promessa musicale sancataldese.