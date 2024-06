Il Messaggero, cambio alla direzione: via Alessandro Barbano al suo posto Guido Boffo

(Adnkronos) – Cambio al vertice del quotidiano 'Il Messaggero'. A quanto apprende l'Adnkronos, va via Alessandro Barbano che si era insediato al quotidiano romano di via del Tritone esattamente un mese fa. Al suo posto va Guido Boffo. Il Gruppo Caltagirone Editore comunica che da domani la direzione del quotidiano Il Messaggero sarà affidata a Guido Boffo attuale vicedirettore. Boffo, torinese, è dal 2016 è al Messaggero dove ha ricoperto il ruolo di capo redattore centrale prima e da ultimo quello di vice direttore. Barbara Jerkov, già a capo della redazione politica del giornale e attuale caporedattore, assumerà il ruolo di vice direttore e Massimo Martinelli ritornerà come direttore editoriale. Termina oggi la direzione di Alessandro Barbano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)