Caltanissetta, cresce la pratica della palla ovale. Nissa Rugby, “festa dello sport” con l’I.C. “Lombardo Radice” che diventa una società affiliata alla FIR

Grande successo per la “Festa dello sport” organizzata, venerdì 31 maggio, dalla Nissa Rugby al “M. Tomaselli” di Caltanissetta che ha ospitato i ragazzi dell’I.C “L. Radice”, scuola che adesso è diventata a tutti gli effetti una società affiliata alla FIR (Federazione Italiana Rugby).

Questa è stata la “virtuosa” conclusione del progetto Rugby School coordinato dal tecnico federale Evelyn Manganaro e dal docente Luca Lapaglia. Adesso dunque il capoluogo nisseno vanta ben tre società dedite alla palla ovale: la capofila Nissa Rugby e le due originate dai progetti didattici, la Nissa Rugby 2008 e l’IC L. Radice.

Luca Lapaglia sottolinea: “L’attività sportiva svolge un ruolo importante all’interno della nostra scuola. Quest’anno abbiamo voluto convogliare l’attività atletica e legarla al rugby, per dare ai bambini la possibilità di migliorare a livello coordinativo a 360 gradi. La nostra scuola diventa una società di rugby, è l’inizio di un nuovo percorso. Grazie alla collaborazione della Nissa Rugby e della dirigenza della nostra scuola, grazie alla dirigente Loredana Matraxia, alla vice preside Velia Sammartino ed alla responsabile di coordinazione tecnica Anna Paccagnin”

Evelyn Manganaro ribadisce: “Il rugby è legato al raggiungimento dell’obiettivo, cioè la meta. In questo caso, tutti i bambini devono raggiungere la meta per cui devono collaborare. Questo è un valore che non si applica solo allo sport ma anche alla vita: fondamentale cooperare”.

Velia Sammartino, collaboratrice della dirigente scolastica della “L. Radice”, evidenzia: Festa “Lo sport è fondamentale nella scuola e nella vita. Noi cerchiamo di inculcare nei nostri alunni l’amore per lo sport e per le regole del fair-play. Se imparano a rispettarsi nello sport, imparano a rispettarsi nella vita quotidiana. Questa è la festa dello sport, i nostri alunni hanno avuto la possibilità di praticare oltre al rugby, tennis, danza moderna e danza terapia. È stato un anno entusiasmante”.

Chiusura affidata a due icone sportive cittadine. Il delegato Coni di Caltanissetta, maestro di pesistica, Salvatore Scarantino, “Voglio sottolineare che per i bambini fare sport è importante nella crescita: ma anche per i valori connessi allo sport”, e lo storico presidente della Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso “È importante fare sport nelle scuole, noi ci crediamo davvero. Vale per tutti gli sport, anche se io ovviamente parlo del rugby. Oggi è una festa e molti ragazzi oltre ad appassionarsi, lo vivono con semplicità e gioiosa dedizione”.