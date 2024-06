Caltagirone Short FilmFest 2024 e l’azienda Agarèn in sinergia per promuovere l’arte e le tradizioni siciliane

Il Caltagirone Short FilmFest annuncia – in prossimità dell’avvio della sua terza edizione – la collaborazione con Agarèn quale main sponsor della manifestazione, che si terrà dal 12 al 14 luglio 2024 nel centro storico della barocca cittadina siciliana. Il festival, che sin dalla sua prima edizione si prefigge l’obiettivo di promuovere l’arte, la cultura e le tradizioni della terra siciliana, unisce la propria visione a quella dell’azienda di ceramica calatina fondata nel 2016 da Angela Testa. Agarèn, che reintepreta attraverso le sue opere le originali tradizioni siciliane in armonico equilibrio tra artigianalità e design, realizzerà tutte le opere scultoree con cui verranno premiati i vincitori del festival, tra cui le preziose Teste di Moro.

Da più di vent’anni Agarèn coniuga storia e design per narrare e far rivivere i miti di una civiltà affascinante come quella dei Mori siciliani, attraverso oggetti artistici in ceramica realizzati interamente a mano. Il concept design delle sue opere nasce a Caltagirone, dove la cultura della ceramica affonda le sue radici, e dove ogni collezione rappresenta un modo originale di incidere la materia attraverso una costante ricerca creativa. Da ogni pezzo di argilla nasce una Testa di Moro unica nella forma e nel decoro e con questo tratto esclusivo Agarèn affianca il Caltagirone Short FilmFest, per rendere omaggio al grande cinema italiano e straniero nel segno della storia, delle suggestioni e delle tradizioni siciliane.

Il Caltagirone Short FilmFest – ideato da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice e diretto dalla medesima insieme ad Eva Basteiro-Bertolí, – è organizzato dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme a Regione siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

La kermesse nasce come vetrina internazionale per promuovere, stimolare e sostenere la cultura cinematografica e dell’audiovisivo, con particolare attenzione al cinema più giovane e innovativo e a quelle opere che trasmettono le suggestioni provenienti dalla terra siciliana.