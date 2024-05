Verstappen in pole a Imola davanti a Norris, Leclerc e Sainz

IMOLA (ITALPRESS) – E’ di Max Verstappen la pole position sul

circuito di Imola, con il pilota della Red Bull che fa segnare il

miglior crono in 1:14.746. Chiudono subito dietro, in seconda e

terza posizione, la McLaren di Lando Norris – distante novantuno

millesimi dal campione iridato – e la Ferrari di Charles Leclerc,

salito di una posizione nel post gara in seguito alla penalità

comminata ai danni dell’altra McLaren di Oscar Piastri. Tre

posizioni sulla griglia di partenza da scontare per l’australiano, a causa dell’impeding ai danni della Haas di Kevin Magnussen che nel corso del Q1 ha compromesso il giro del pilota danese. Situazione questa della quale beneficia anche l’altra rossa di Carlos Sainz, che scala dunque in quarta posizione sulla griglia di partenza nonostante abbia fatto segnare in pista solo il quinto tempo del Q3 in 1:15.233. In quinta posizione si ritroverà dunque lo stesso Piastri, seguito in sesta dalla Mercedes di George Russell, che precede di due posizioni Lewis Hamilton, mentre la Racing Bulls di Yuki Tsunoda chiude in settima posizione. In chiusura di top ten l’altra Racing Bulls di Daniel Ricciardo e a Haas di Nico Hulkenberg.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).