Ultimo Incontro formativo degli studenti dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale del Galilei con i rappresentanti dell’Associazione VIP di Caltanissetta

Si è conclusa l’attività formativa con l’ultimo incontro tra gli alunni dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e l’Associazione VIP ViviamoInPositivo di Caltanissetta ODV, svoltosi presso i locali della sede distaccata di via Cairoli dell’Istituto IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta,

L’Associazione, nel corso dei cinque incontri realizzati con le alunne e gli alunni, ha svolto attività laboratoriale sulle tecniche di “conoscenza del proprio io interiore” per fare acquisire agli studenti la consapevolezza di una intelligenza emotiva funzionale allo svolgimento del loro futuro lavoro anche con soggetti fragili. Le attività rientrano nel piano dell’ampliamento dell’offerta formativa e rappresentano un valido contributo per l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze professionali così come previsto nel PeCuP (Profilo educativo, Culturale e Professionale) dell’indirizzo.

Durante l’ultimo incontro le alunne e gli alunni, rielaborando le tecniche acquisite, hanno rappresentato scenicamente il tema dell’Amicizia, con monologhi e balli avendo come filo conduttore la consapevolezza che “ l’unità porta la felicità a chi lavora e a chi apprende”; un monologo recitava: “la forza del gruppo è ogni singola persona. La forza di ogni persona è il gruppo”.

l’Istituto Galilei con la dirigente Loredana Schillaci l’Associazione VIP ViviamoInPositivo di Caltanissetta ODV per l’attività portata avanti in questi cinque incontri, e per la disponibilità a collaborare con l’istituzione scolastica anche negli anni a seguire.