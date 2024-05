Sicilia. Minaccia madre che l’ha denunciato per maltrattamenti, arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a CATANIA dalla polizia dopo che, violando un divieto di avvicinamento alla madre, che l’aveva denunciato per maltrattamenti, l’avrebbe minacciata per una sua partecipazione in Tribunale ad una udienza del processo a suo carico.

E’ stato posto ai domiciliari. Dopo che il figlio si è presentato davanti casa della madre, quest’ultima ha avvertito la polizia. La madre ha formalizzato una querela sottolineando che il figlio in più occasioni si era presentato sia presso la propria abitazione che in quella dello zio.

Gli agenti hanno poi trovato il 21enne in casa dello zio materno, nel quartiere di Librino.