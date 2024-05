Serie D. Il centrocampista Alessandro Mannino vestirà la maglia della Nissa anche la prossima stagione

Ancora una riconferma alla Nissa e ancora un juniores protagonista di questo evento. Si tratta stavolta del centrocampista Alessandro Mannino classe 2006. Ila stagione scorsa il giovane s’è messo in bella evidenza sia con la formazione juniores che con la prima squadra, dimostrando di possedere delle ottime qualità sia umane che tecniche. Nativo di Catania ma residente ad Enna. Oltre al calcio, Alessandro studia e sta per concludere il quarto anno di informatica all’istituto Lincoln di Enna.

Prima di arrivare alla Nissa, il giovane talentuoso centrocampista ha giocato con l’Enna, raggiungendo la finale nazionale dei play off contro il Siracusa. Il direttore sportivo Ernesto Russello che insieme all’allenatore Nicolò Terranova crede nelle potenzialità del ragazzo, gli ha fatto firmare un biennale. Per Alessandro dunque una lunga permanenza a Caltanissetta con la Nissa, dove potrà crescere e guadagnarsi più spazio in prima squadra .