Tennis. Sale la febbre tra gli sportivi nisseni per il Torneo Challenger Città di Caltanissetta

Sale la febbre tra gli sportivi nisseni e nello specifico al Tc Caltanissetta storico teatro fino al 2018 di uno dei Challenger più importanti in Europa diretto dall’attuale presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano. A distanza di 6 anni esatti, nel capoluogo nisseno torna il tennis maschile internazionale grazie anche alla caparbietà e alla passione dell’attuale dirigenza del TCC che ha in Claudio Miccichè il nuovo presidente.

Un momento magico per il Circolo che proprio pochi giorni fa ha brindato con il suo team di serie B2 maschile al primo storico successo (4-2 in casa al Tc Ancona) in un campionato nazionale. Domenica 2 giugno prenderanno il via le gare del tabellone cadetto; due giorni dopo inizierà il tabellone principale. Domenica 9 giugno alle ore 18 l’ultimo atto del singolare. Nella stessa giornata, a partire dalle ore 10, anche la gara interna di serie B2 che il Tc Caltanissetta disputerà contro Tc 2002 Benevento.

Da entry list, in attesa delle wild card sulle quali sta lavorando alacremente il direttore del torneo Angelo Traina che funge anche da direttore sportivo del Circolo nisseno, come numero 1 troviamo l’ex numero 76 al mondo ovvero l’avolese Salvatore Caruso, capace di approdare al 3° turno sia a Parigi che a Us Open. Seguono alle sue spalle il cesenate Francesco Forti (410 al mondo), Gabriele Pennaforti e il mancino palermitano, compagno di squadra di Caruso con la maglia del Ct Palermo, Gabriele Piraino che proprio poche settimane fa a Santa Margherita di Pula ha vinto il primo Itf in singolare.

Tra gli altri siciliani ammessi alla data del 23 maggio nel main draw anche il palermitano Giuseppe La Vela e il licatese Luca Potenza che in passato ha giocato per il Tc Caltanissetta. A un passo dal farvi accesso il catanese Pietro Marino. La pattuglia straniera è composta, tra gli altri, dal magiaro Fajta, dal georgiano Tkemaladze, dal transalpino Marmousez e dal senegalese Andre. Sono giorni di lavoro intenso per la macchina organizzativa al TCC. Tutto deve essere curato nei minimi dettagli.

“Stiamo vivendo delle settimane molto intense – racconta il neo presidente Claudio Miccichè – poiché c’è stata in seno al Circolo una variazione nell’asset dirigenziale. A tutto ciò si unisce il momento magico che stiamo vivendo sia sul fronte del torneo di B2 maschile che su quello del tanto atteso ritorno del tennis internazionale in città, aspetto di cui siamo estremante felici ed orgogliosi, lo merita il circolo, lo merita la città. Il 15.000 dollari maschile sarà senza dubbio l’evento sportivo dell’estate nissena e per questo c’è grande attesa e siamo certi che ci sarà un’alta partecipazione di pubblico”.

“Siamo contenti – prosegue Miccichè – di avere nel main draw alcuni dei migliori tennisti siciliani: da Salvo Caruso numero 1 del seeding, ex numero 76 al mondo, a Gabriele Piraino e Luca Potenza, due forti giovani talenti che gravitano nel circuito challenger, Giuseppe La Vela che si è imposto nel nostro open nel 2022 e da allora è cresciuto tantissimo arrivando ad un best ranking di numero 3 itf. Il direttore del torneo Angelo Traina è in costante contatto con molti giocatori al fine di cercare di inserire qualche altro top player tramite wild card.

Lo spettacolo è certamente garantito, sarà una settimana ricca di tennis ma non solo. Ci saranno infatti tanti eventi collaterali in collaborazione con i nostri partner che allieteranno le serate post partita. Tengo a dire grazie a tutti i nostri partner e a tutti i nostri soci che ci supportano costantemente – conclude il presidente – perché senza di loro sarebbe veramente impensabile organizzare tutto ciò”.