Ragazzi picchiati da baby gang a Palermo, uno in ospedale: indaga la polizia

Un gruppo di ragazzini ha inseguito e picchiato quattro giovani tra i 17 e i 27 anni la notte scorsa in via Cavour a Palermo non lontano dalla Prefettura. La baby gang si è accanita soprattutto su due fratelli di 27 e 17 anni.

Per il più grande si è reso necessario il trasporto all’ospedale Buccheri La Ferla per eseguire i controlli e le medicazioni. Il fratello minore ha riportato escoriazioni al volto e al collo. Un terzo amico è stato preso a calci e pugni. Gli aggressori dopo il pestaggio sono fuggiti in direzione del quartiere Borgo Vecchio. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta passando al setaccio le immagini delle numerose videocamere della zona sono parecchie.