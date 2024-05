Parcheggia Suv sul marciapiede davanti al ristorante: si ritrova il cofano “apparecchiato”

Apparecchiato per due, con tanto di fiorellino al centro.

E un biglietto d’accompagnamento, con parole, però, non troppo di miele. Questo si è ritrovato un automobilista di Roma sul cofano del suo Suv, lasciato parcheggiato sul marciapiede davanti a un ristorante in zona Tuscolana, ad impedire il passaggio dei pedoni e la normale attività del locale.

L'”iniziativa” è stata diffusa con un video su Instagram da Loreto Valente, attivista romano della mobilità sostenibile con il gruppo Bringyourbike e videomaker. Pare che il proprietario dell’auto in questione sia noto nel quartiere per la sosta selvaggia. Ma stavolta la lezione di civiltà così “servita”… sarà davvero servita?

“Parcheggi sul marciapiede davanti al ristorante? No problem, si mangia sul cofano!”, si legge nel messaggio che accompagna il video sulla pagina Instagram di Loreto Valente. Perché stavolta il proprietario di quel Suv bianco, noto in zona per lasciare spesso l’auto sulle strisce o sui marciapiedi delle vie del VII Municipio, sembra aver esagerato.

Il cofano, infatti, era proprio a ridosso dei tavolini del piccolo ristorante del quartiere, dove nel dehor si serve il pranzo. E qualcuno ha voluto dare una lezione a quell’automobilista “arrogante”: per lui tovaglia a quadretti, cestino del pane, bicchieri e un fiorellino di campo a… centro tavola.