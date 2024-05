Pallavolo serie B2. La Traina al “Pala Cannizzaro” vuol battere il Pan Alfieri Cagliari per conquistare la finale play off

Ancora un impegno infrasettimanale per la Traina che incrocia nuovamente il Pan Alfieri Cagliari nel match di ritorno valido per l’accesso alla finale nazionale play off. La formazione della presidente Oriana Mannella parte dalla vittoria al tie-break di Cagliari e, vincendo con qualsiasi punteggio, passerebbe il turno. In caso di sconfitta delle nissene al quinto set si dovrebbe ricorrere al golden-set, mentre le cagliaritane devono vincere 0 – 3 o 1 – 3 per ribaltare il risultato negativo dell’andata.

Si preannuncia battaglia quindi al Palacannizzaro considerato che le due squadre sono uscite sabato dal rettangolo di gioco sardo dopo due ore e 25’ di lotta senza esclusione di colpi. IL duo Fabrizio Montagnino – Mauro Di Grande, che ha preso le redini della TRAINA SRL da meno di una settimana, confida in una maggiore consapevolezza del gruppo squadra e dalle nozioni acquisite nella gara di andata.

“Possiamo sicuramente fare meglio – ha dichiarato al ritorno da Cagliari il tecnico Fabrizio Montagnino – dobbiamo recuperare energie e spero che la vittoria abbia aumentato l’autostima della squadra. In queste gare ad eliminazione diretta è determinante l’approccio all’incontro e la tenuta nervosa. Noi sabato scorso siamo stati bravi a recuperare una partita che sembrava persa, ma questo non ci autorizza a pensare che si possa sempre fare.”

“Siamo costretti a giocare alle 16:30 – ha affermato la presidente Oriana Mannella – per trovare un compromesso con il presidente Capra del Cagliari in modo da rendere il più agevole possibile la trasferta nostra e loro. Di questo mi scuso con i nostri sostenitori sperando che il maggior numero possibile di loro trovi il sistema per essere presente nonostante l’orario e la giornata lavorativa.”

La gara Traina SRL Albaverde vs Pan Alfieri Cagliari si giocherà mercoledì 29/05/2024 con inizio alle ore 16:30 al Palacannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Simone Benigni di Brescia e Gabriele Giannini di Milano.