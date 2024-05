Pallavolo femminile B2. La Traina batte 3-0 il Pan Alfieri Cagliari e si qualifica per la finale play off con Terracina

La Traina Albaverde batte 3-0 il Pan Alfieri Cagliari e, dopo il 2-3 dell’andata, ha conquistato la finalissima per la promozione in B1. La gara di andata della finalissima si disputerà a Caltanissetta al Pala Cannizzaro contro il Terracina.

La partita s’è subito messa bene per le nissene del duo tecnico Montagnino – Di Grande. Una pallavolo senza tanti fronzoli, tanta concretezza in campo e, soprattutto, tanto carattere e voglia di non mollare. Una Traina rivitalizzata dalla vittoria a Cagliari, ci ha messo poco per conquistare il primo set con il punteggio netto di 25-12.

Il sestetto della presidente Oriana Mannella è sembrato in palla e ritrovato nelle sue principali protagoniste. Nel secondo set ancora Traina in scioltezza in un parziale nel quale le sarde hanno cercato, invano di risalire la china. Le nissene, con D’Antoni e Moneta efficaci, La Mattina attentissima al centro, Spena in regia e Giannone sempre attenta e precisa, hanno imposto il loro ritmo alle avversarie anche nel secondo set piegandole 25-20.

Infine nel terzo set, ancora Traina con le nissene in grado di stoppare le velleità di rimonta delle sarde che hanno ceduto 25-23. Con il 3-0 conquistato nel ritorno, la Traina ha conquistato la finalissima play off per la conquista della promozione in B1. Si giocherà al meglio delle due partite, con l’andata sabato a Caltanissetta contro il Terracina e ritorno sul campo avversario. E ora massima attenzione e concentrazione perchè c’è da fare un ultimo doppio sforzo per provare a trasformare il sogno della B1 in una grande realtà sportiva per la Traina e per Caltanissetta.