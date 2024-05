Pallavolo femminile B2. Al Pala Cannizzaro andata della finale play off: la Traina sfida Terracina (ore 17)

Sabato 1 giugno alle ore 17:00 la TRAINA SRL ospita la Futura Terracina ‘92 nella prima gara di finale dei play off che in un duplice confronto rappresentano l’ultima chiamata per la B1.

La formazione nissena nel giro di pochi giorni è passata dall’oblio del dopo Oplonti Torre Annunziata alla ritrovata credibilità acquisita dopo il duplice successo sull’Alfieri Cagliari.

Ma tutto viene azzerato da una formula che non tiene conto di ciò che è stato e che in un doppio confronto decreterà la quinta promozione dei quattro gironi del Centro Sud della serie B2 femminile.

La squadra laziale è arrivata ai play off come prima classificata del girone H con 57 punti (frutto di 19 vittorie e 7 sconfitte) dove ha preceduto di tre lunghezze l’Alfieri Cagliari piazzatosi al secondo posto in un raggruppamento equilibratissimo. La Futura Terracina arriva a questo terzo play off dopo essere stata superata nel primo turno dal Volley Canniccia (vittorioso al tie break a Terracina e in quattro set in casa a Seravezza provincia di Lucca).

Mentre nel secondo turno la formazione del presidente Giovanni Massaro è stata eliminata dal PVT Modica (avendo perso in quattro set in casa e in tre set in terra siciliana). Falliti quindi due tentativi alle futurine resta l’ultima opportunità che da prime classificate al termine della regular season contenderanno alla TRAINA seconda classificata nel girone L.

A Caltanissetta c’è fervida attesa per l’ultima gara stagionale casalinga. La gara TRAINA SRL CL vs Futura Terracina si giocherà sabato 01/06/2024 con inizio alle ore 17:00 al PalaCannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Silvia Difrancesco di Torino e Denise Danza di Asti.