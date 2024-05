Gela. Corso Aldisio e corso Vittorio Emanuele diventano strade ciclabili

GELA. Un passo in avanti verso una città con mobilità ecosostenibile. Corso Salvatore Aldisio e Corso Vittorio Emanuele da oggi diventano strade ciclabili. Nello specifico il tratto del corso principale, Vittorio Emanuele, avrà il doppio senso ciclabile. Una decisione assunta dal Sindaco Lucio Greco, insieme al comando dei Vigili urbani, che più volte in questi mesi ha incontrato i responsabili della Fiab, ed ha accolto le loro legittime istanze per una città a maggior misura d’uomo e più sicura.

Non ci sarà una pista ciclabile definita da segnaletica orizzontale ma la concezione di una strada urbana ciclabile. Il limite di velocità viene ridotto di conseguenza a 20 km/h alle auto e le bici hanno la precedenza, senza avere l’obbligo di tenere la destra. “Confidiamo nel rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti – ha detto il Sindaco Lucio Greco – e nella loro attenzione verso ciclisti e pedoni che affollano il nostro corso principale.

Va garantita innanzitutto la sicurezza dei cittadini che transitano su corso Vittorio Emanuele ma anche in Corso Aldisio. Non mancheranno i controlli per fare rispettare il limite dei 20 km orari”. Va evidenziato che le bici possono anche circolare nel senso opposto di marcia, ovvero in direzione museo, ma fino a via Marconi.