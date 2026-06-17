Giornata mondiale contro desertificazione, Lorefice(M5S): “Per la Sicilia siccità e acqua razionata non sono minacce future, ma una realtà”

“Per la Sicilia la desertificazione e siccità non sono minacce future, ma una realtà. Migliaia di siciliani sono già stati costretti al razionamento dell’acqua, mentre intere aree del territorio convivono con una crisi idrica aggravata da reti colabrodo e dispersioni insostenibili. A questo si aggiungono gli effetti sempre più drammatici della crisi climatica e degli incendi dolosi sopratutto nel periodo estivo: solo lo scorso anno in Sicilia si sono registrati quasi 700 roghi in appena 48 ore. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze. Servono investimenti sulle infrastrutture idriche, prevenzione e tutela del territorio”. Lo afferma il senatore siciliano Pietro Lorefice (M5S), Segretario di Presidenza del Senato, in occasione della Giornata mondiale contro desertificazione e siccità.