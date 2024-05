Gasperini: “Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora”

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini rimane allenatore dell’Atalanta. Al Napoli, salvo sorprese, andrà Antonio Conte. “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così, sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions”, dice l’allenatore nerazzurro a Sky. “E’ evidente che De Laurentiis abbia da anni parole di apprezzamento per me, questo non lo nego e mi fa molto piacere. Credo di essere stato nei suoi pensieri con tanti altri allenatori e credo che il Napoli farà la sua scelta. Io sono un allenatore legato all’Atalanta e quindi lo sarò ancora. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, ne sono convinto, perchè ha già una grossa base”, aggiunge. “Sono un uomo sposato…? Io sono fedele nei secoli…”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)