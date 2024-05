Conferenza sul Ponte Romano di Campofranco: un successo per il futuro del territorio

CAMPOFRANCO – Grande successo per la conferenza tenutasi ieri al Museo di Storia Locale di Campofranco sul tema del Ponte Romano. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Campofranco ha visto la partecipazione di un folto pubblico, tra cui autorità locali, studiosi e cittadini interessati. Un ponte tra storia e futuro Al centro della conferenza il Ponte Romano, un’opera storica di grande valore che attraversa il fiume Gallo d’Oro e che versa purtroppo in stato di abbandono dal 1980, quando crollò a causa di un’alluvione. Gli interventi dei relatori hanno permesso di approfondire la storia del ponte, la sua importanza culturale e il suo potenziale turistico. Relatori d’eccezione Il Sindaco Nuara ha aperto la conferenza sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale per la valorizzazione del ponte e del territorio circostante. Il Direttore del Museo di Storia locale Vincenzo Nicastro ha ricostruito brevemente la storia del ponte. Il Prof. Giuseppe Testa, storico e scrittore locale, ha affascinato il pubblico con il suo racconto del mito del ponte e della leggenda che lo riguarda. Il Direttore della Riserva Naturale del Monte Conca ha illustrato la bellezza paesaggistica della zona e l’importanza del ponte per il turismo sostenibile. Il geologo Totino Saia ha ricostruito la triste vicenda della mancata ricostruzione del ponte, evidenziando le responsabilità delle istituzioni. La Dott.ssa Daniela Vullo, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, ha confermato il valore storico del ponte e ha espresso la volontà di collaborare con il Comune per la sua ricostruzione.

Un ponte per il turismo e lo sviluppo locale Il ponte romano rappresenta un’importante risorsa per il turismo di Campofranco e del territorio circostante. La sua posizione lungo la Magna Via Francigena lo rende un punto di riferimento per pellegrini e amanti del trekking. La sua ricostruzione consentirebbe di valorizzare l’intero territorio, creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. L’impegno dell’amministrazione comunale L’amministrazione comunale di Campofranco è fortemente impegnata per la ricostruzione del ponte romano. La conferenza di ieri è stata un primo passo importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e creare una rete di collaborazione tra enti locali, istituzioni e cittadini. Il Sindaco Nuara ha promesso che il Comune dedicherà il massimo impegno per portare avanti questo importante progetto. Un futuro ricco di speranza La conferenza sul Ponte Romano di Campofranco si è conclusa con un messaggio di speranza. Il ponte rappresenta un simbolo del passato, del presente e del futuro del territorio. La sua ricostruzione è un’impresa ambiziosa, ma con la collaborazione di tutti è possibile realizzarla e dare nuova vita a questo importante monumento storico. Di seguito ecco alcuni punti di interesse da sottolineare: – Il ponte romano è attualmente un punto di passaggio obbligato per decine di turisti, pellegrini e curiosi che percorrono la Magna Via Francigena. – Durante l’estate, i viandanti sono costretti a guadare il fiume, mentre in inverno devono percorrere un itinerario più lungo e pericoloso adiacente alla SS189 a causa dell’assenza del ponte. – La ricostruzione del ponte romano consentirebbe di migliorare la sicurezza dei viandanti e di valorizzare il turismo sostenibile nella zona. La conferenza di ieri è stata un’occasione importante per riflettere sul valore del Ponte Romano di Campofranco e per rilanciare il progetto di ricostruzione. L’impegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti fanno ben sperare per il futuro di questo importante monumento storico e del territorio circostante.