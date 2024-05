Caltanissetta. 10 Giugno – 1 Agosto Summer Nissa Rugby Camp, Sonia Orlando: “Tante sorprese e novità”

Tutto pronto per il Summer Nissa Rugby Camp in programma dal 10 giugno fino all’1 agosto. Il camp, a numero chiuso, avrà la sua sede al centro di Caltanissetta, nella scuola paritaria per l’infanzia Monsignor Iacono in via Brancati n° 2 (di fronte al liceo scientifico “A. Volta”): dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.30 anche con possibilità di mensa.

Sonia Orlando, responsabile del Summer Nissa Rugby Camp evidenzia: “Tanto sport poiché abbiamo un campetto in erba, rugby, calcio, basket, karate, danza, pilate e yoga. Abbiamo un teatro in cui svolgeremo il laboratorio teatrale. Non mancheranno i laboratori creativi e ricreativi. Immancabili le giornate a festa, molto apprezzate. Aperto ai bambini dai due a tredici anni. Posti limitati”.

Info line Eliana 371-4991259 e Sonia 391-3274620