Con la sconfitta della Fiorentina nella finale di Concerence League, il Torino non giocherà in Europa il prossimo anno. I granata avrebbero potuto qualificarsi alla prossima Conference League solo nel caso in cui i viola avessero vinto la finale, qualificandosi così alla prossima Europa League.

Saranno quindi otto le squadre italiane in Europa il prossimo anno. Queste le squadre: Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna Europa League: Roma, Lazio Conference League: Fiorentina