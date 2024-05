A Milano arriva la “Fisio Week”, settimana dedicata alla fisioterapia

MILANO (ITALPRESS) – Dal 24 maggio all’1 giugno, arriva la Milano Fisio Week, la settimana dedicata alla fisioterapia. “Gli eventi che faremo sul territorio sono fortemente voluti dal nostro ordine perchè vanno a toccare ambiti oltre al core formalmente riconosciuto della nostra professione. Sono eventi dedicati ai professionisti ma anche all’intera cittadinanza – ha spiegato Angelo Giovanni Mazzali, presidente dell’Ordine dei fisioterapisti interprovinciale di Milano, nel corso di un’intervista all’Agenzia Stampa Italpress – . Il primo si terrà venerdì prossimo ed è organizzato insieme all’Ordine dei commercialisti. La nostra è una professione profondamente in evoluzione: formalmente riconosciuta come ospedaliera, ora si sta spostando di più verso la libera professione, l’impresa. Sarà un momento di condivisione anche con i commercialisti che ci daranno informazioni su come fare rete”. Una serie di eventi che toccheranno molteplici temi, dalla medicina di genere all’aspetto della contenzione fisica e farmacologica in ambito sociosanitario, non contenuta nel codice deontologico dei fisioterapisti, fino alla responsabilità professionale, definita dalla Legge Gelli Bianco. “L’Onorevole Gelli e l’Onorevole Bianco saranno con noi, insieme a un magistrato della Corte d’appello di Milano, avvocati e assicuratori, che spiegheranno come avviene anche l’aspetto del risarcimento”, ha precisato Mazzali. Mentre, il 7, l’8 settembre, in occasione della Giornata mondiale della Fisioterapia “faremo una due giorni di formazione, anche su quelle pratiche che in questo momento in Italia non ci è concesso eseguire. Ma in altri Paesi queste competenze avanzate fanno parte del bagaglio dei fisioterapisti”. Un prologo della kermesse è in programma giovedì 23 maggio, anniversario dell’attentato a Giovanni Falcone, all’Auditorium di Milano, dove i professionisti della fisioterapia dedicheranno un concerto alla memoria della strage di Capaci.(ITALPRESS).

Foto: Italpress