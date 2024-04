Hitachi Vantara e NVIDIA: unione all’avanguardia per la trasformazione digitale con l’IA

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, specializzata nell'archiviazione dati, nelle infrastrutture e nella gestione del cloud ibrido, ha annunciato una partnership rivoluzionaria con NVIDIA (NASDAQ: NVDA) per sviluppare una nuova generazione di soluzioni di intelligenza artificiale (IA) trasformativa. Questa collaborazione darà vita a un portafoglio di soluzioni chiamate Hitachi iQ, concepite per catalizzare il processo di generazione di risultati guidati dall'IA, integrando funzionalità specifiche per ciascun settore con le esistenti soluzioni di IA, generando così risultati più pertinenti per le singole imprese. Le tecnologie emergenti ad alta intensità di utilizzo dei dati, come l'IA generativa, stanno accelerando la trasformazione aziendale. Tuttavia, aumentano anche la pressione sugli ambienti IT già sollecitati. Secondo un recente report di S&P Global Market Intelligence, solo un terzo degli intervistati ritiene che la propria azienda sia sempre in grado di gestire la domanda interna di carichi di lavoro per l'IA. La partnership tra Hitachi Vantara e NVIDIA mira a superare queste sfide, introducendo funzionalità di IA abilitate al cloud ibrido per accelerare l'acquisizione di insight aziendali. Sheila Rohra, CEO di Hitachi Vantara, ha sottolineato l'importanza della partnership: "

Essere parte di Hitachi ci permette di sfruttare ampie competenze in diversi settori industriali, supportando l'accelerazione della trasformazione digitale guidata dall'IA. Questa collaborazione ci consente di unire la leadership di NVIDIA nell'IA con la nostra esperienza nelle soluzioni e nei servizi di infrastrutture cloud ibride, affrontando le sfide future e supportando i clienti nello sviluppo di solide basi per l'innovazione basata sui dati.

" Le soluzioni Hitachi iQ, basate sulle ultime tecnologie di IA di NVIDIA e sulle piattaforme di storage all'avanguardia di Hitachi Vantara, mirano a soddisfare le esigenze del mercato e a facilitare la trasformazione digitale delle imprese. La flessibilità dell'offerta permetterà ai clienti di scegliere il modello di consumo più adatto, garantendo prestazioni ottimizzate e un miglior ritorno sull'investimento. Il primo prodotto del portafoglio Hitachi iQ, potenziato dalle GPU NVIDIA H100 Tensor Core, verrà lanciato nel primo trimestre dell'anno fiscale di Hitachi, iniziando ad Aprile 2024. Questa soluzione, certificata NVIDIA DGX BasePOD, includerà sistemi NVIDIA DGX H100 e il software NVIDIA AI Enterprise, offrendo una nuova architettura AI-powered per affrontare workload complessi di intelligenza artificiale. "Le aziende di tutti i settori stanno istituendo centri di intelligenza artificiale per la data intelligence," ha affermato Charlie Boyle, vice presidente delle piattaforme DGX di NVIDIA. "Con le soluzioni basate sull'infrastruttura e il software NVIDIA DGX, i clienti di Hitachi Vantara potranno creare centri di eccellenza per l'IA e potenziare le loro strategie di IA generativa." Nell'ambito di una collaborazione più ampia con NVIDIA, Hitachi si concentrerà sulla creazione di modelli di base specifici per l'Operational Technology (OT), posizionandosi come una delle prime aziende a sviluppare modelli di IA generativa specifici per l'industria, che supporteranno le imprese nella risposta alle esigenze di una trasformazione digitale basata sui dati. Hitachi iQ, insieme all'ecosistema di partner e consociate di Hitachi, sarà al centro di questa iniziativa per sfruttare il pieno potenziale dell'IA nel miglioramento delle aziende. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)